Tiangong-1. Ultimi aggiornamenti

La stazione spaziale cinese Tiangong-1 è in procinto di disintegrarsi rientrando nell’atmosfera terrestre. Al momento l’ingresso in atmosfera è previsto tra il 31 marzo e il 1 aprile, ma le previsioni ormai cambiano ogni poche ore… Questi gli aggiornamenti a riguardo.

Questa pagina verrà aggiornata man mano che arriveranno nuovi grafici e nuove notizie. Teneteci d’occhio!

Update ESA del 29 marzo. A sinistra il grafico che mostra l’intervallo della previsione del momento della caduta, che va via via restringendosi. A destra il grafico che mostra il calo di quota del Palazzo Celeste, cliccare per ingrandire le immagini.

Ormai manca davvero poco, la stazione spaziale cinese di cui è stato perso il controllo all’incirca un anno fa, la Tiangong-1, si distruggerà rientrando in atmosfera nei prossimi giorni.

Ad oggi la finestra di rientro è stimata tra il mezzogiorno (UTC) del 31 marzo e il primo pomeriggio del 1 aprile (fonte ESA).

World exlcusive higly topical radar image video of #Tiangong1 based on data recorded today! Altitude: 200,5 km perigee, Rotation speed has increased, now 2,2°/s -> 2:23 min per one turn #reentry #radar #Tiangong #spacedebris pic.twitter.com/BaszrMz4mH — Fraunhofer FHR engl. (@Fraunhofer_FHRe) 27 marzo 2018

Per restare informati, oltre allo Space Debris Office dell’ESA, stime per il rientro vengono calcolate dall’Aerospace Corporation americana, mentre Jonathan McDowell, astronomo ad Harvard, e Dr Marco Langbroek, famoso per la sua passione nel seguire satelliti e asteroidi, forniscono con frequenza le loro previsioni via Twitter e sui loro blog.

Anche l’Istituto Fraunhofer (High Frequency Physics and Radar Techniques FHR) monitora la stazione postando frequentemente, su sito e social, dati e immagini radar (vedi qui a destra).

Per seguirne il tracciato live invece potete utilizzare uno dei tanti servizi di tracciamento satelliti, come N2YO.com, Satflare, e Satview, mentre su Heavens-above potete anche impostare un alert per qualsiasi passaggio visibile dalla vostra località.

Il rientro avverrà in una fascia tra i 43º N e 43º S (vedi immagine sotto), e non sarà possibile prevedere in quale zona se non poche ore prima dell’evento. Le aree al di sopra o al di sotto di queste latitudini possono essere escluse, mentre all’interno della fascia si può solo stabilire una probabilità (sul lato destro dell’immagine) in base al tempo impegato dalla Tiangong-1 a sorvolare le varie fasce.

Per questioni geometriche (orbita quasi circolare e inclinata rispetto all’equatore), i due estremi della fascia sono quelli più ad alto rischio, ma in nessun momento sarà possibile una previsione precisa dell’ora e della località. Oltretutto, una volta distrutta, secondo l’Aerospace Corporation i detriti potrebbero disperdersi in un’area lunga anche duemila chilometri… prevedere dove potrebbero cadere è impossbile.

È un rientro senza controllo si, ma altamente monitorato e i rischi di danni sono davvero bassi. Gran parte della stazione si disintegrerà in aria, e quanto sopravviverà avrà dimensioni tali da poter fare danni davvero circoscritti e solo nella remota possibilità che raggiungano zone abitate. Si legge in giro che la probabilità che cada sulle vostre teste (sempre se siete in una zona a rischio) è 1 milione di volte inferiore alla probabilità di vincere la lotteria, quale lotteria non lo sappiamo… ma è ovviamente un conto a spanne, per dire che la probabilità è davvero molto molto bassa!

Nonostante questo… meglio essere preparati! Better safe than sorry, dicono gli inglesi (meglio salvi che dispiaciuti).

Per quel che riguarda l’Italia si è riunito un Tavolo Tecnico presso la sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile con l’Agenzia Spaziale Italiana, per discutere e analizzare le strategie da attuare in caso di rientro nei cieli del territorio nazionale. All’incontro erano presenti anche il consigliere militare della Presidenza del Consiglio, i ministeri di Interno, Difesa e Esteri, Enac, Enav, Ispra e la commissione speciale della Protezione civile.

Come si vede dalla cartina ESA più in alto, la possibile area interessata per il nostro Paese è quella centro-meridionale, che parte più o meno dall’area dell’Emilia Romagna e va verso sud. Il principale consiglio che viene divulgato è, nel caso vi imbatteste in un pezzo di Tiangong-1 o in qualche detrito portato sulle spiagge dalla marea (è altamente più probabile infatti che cada in mare, che ricopre il 70% della superficie terrestre, o in zone disabitate) di NON TOCCARLO.

Sul sito della Protezione Civile in un elenco di norme di autoprotezione (da tenere in considerazione sempre in occasioni simili, nonostante il bassissimo rischio di questo genere di eventi), si legge infatti: «alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero sopravvivere all’impatto e contenere idrazina. In linea generale, si consiglia a chiunque avvistasse un frammento, senza toccarlo e mantenendosi a un distanza di almeno 20 metri, di segnalarlo immediatamente alle autorità competetenti».

E anche se vi sembra un detrito innocuo… attenzione! I detriti spaziali possono diventare un “souvenir” legalmente legittimo solo una volta che il governo di origine conclude ufficialmente le sue indagini. Fino a quel momento, se doveste trovarne uno, potreste addirittura essere accusati di furto dal governo cinese…

Robert Z. Pearlman, storico dello spazio e direttore di collectSPACE.com, ha dichiarato: «Secondo il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, un veicolo spaziale di un Paese è di sua legale proprietà fino a che il Paese stesso non dichiara il contrario. Indipendentemente da dove atterrerà appartiene a quel Paese di origine». D’altra parte, questo rende anche la Cina resposnabile per qualsiasi danno che i detriti dovessero causare. Meglio chiamare in ogni caso le autorità che provvederanno alla raccolta e consegna a chi di dovere.

Volendo proprio un souvenir, dovremo accontentarci delle straordinarie immagini che astrofili e Osservatori già stanno cercando di riprendere. Qui sopra una ripresa amatoriale durante un passaggio del 9 marzo, di Leonardo Mazzei del Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese.

È solo di ieri invece la ripresa effettuata durante una diretta web dedicata al palazzo celeste del Virtual Telescope, che vi invitiamo ad andare a rivedere!

E sicuramente, se ne avranno la possibilità, flotte di appassioanti saranno pronti per riprenderla al momento del rientro… nel frattempo continuate a seguirci per rimanere aggiornati!

Per saperne di più