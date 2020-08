Hayabusa-2 rientrerÃ  in Australia

Il 6 agosto scorso, il governo Australiano ha rilasciato l’autorizzazione per far rientrare la capsula Hayabusa-2, contenente i campioni dell’asteroide Ruygu, sul proprio territorio. Il rientro è previsto per il 6 dicembre 2020.

Il prezioso carico con i campioni dell’asteroide Ryugu atterrerà nel sud dell’Australia il 6 dicembre 2020 (fuso orario del Giappone), nella Woomera Prohibited Area, un’importante struttura aerospaziale militare e civile.

Lo speciale permesso AROLSO (Authorization of Return of Overseas-Launched Space Object) è stato uno degli step fondamentali per la riuscita della missione.

Il presidente della JAXA, Hiroshi Yamakawa, ha affermato: «L’approvazione per eseguire le operazioni di rientro e recupero della capsula con i campioni restituiti da Hayabusa2 è una pietra miliare significativa. Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine per il sostegno e la collaborazione al governo australiano e alle molteplici organizzazioni in Australia. Continueremo a prepararci per il successo della missione a dicembre 2020 in stretta collaborazione con il governo australiano».

«Sono lieto di aver autorizzato l’atterraggio di Hayabusa2 nella Woomera Prohibited Area e sono entusiasta che la JAXA abbia scelto di collaborare con noi per il rientro della capsula», ha dichiarato Karen Andrews, ministro australiano dell’Industria, della Scienza e della Tecnologia.

«Questa missione è un’impresa scientifica e tecnica molto importante, poiché questo è il primo campione prelevato sotto la superficie di un asteroide restituito a Terra».

