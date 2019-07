Eclisse di Sole… dal Cile!

Oggi 2 luglio, dalle 21:15 ora italiana, in diretta webcast l’eclisse totale solare visibile dagli Osservatori dell’ESO a La Silla, in Cile.

Il 2 luglio, alle 21:15 CEST, l’ESO mostrerà in diretta webcast l’eclisse totale solare visibile da La Silla, in Cile. La totalità attraverserà l’Oceano Pacifico meridionale, il Cile e l’Argentina, non sarà quindi visibile dall’Italia, e per questo, per chi volesse comunque seguirla, ci vengono incontro i telescopi dell’ESO.

Sarà un’opportunità unica per osservare l’eclisse, anche se solo via streaming, dal celebre altopiano cileno, il deserto di Atacama, dalla cima del monte scelto per essere il primo sito dell’Osservatorio Europeo. Un’occasione unica perché, suglio Osservatori, il fenomeno si ripeterà solo tra 212 anni… in realtà è molto raro di per sé che la fascia della totalità passi esattamente sopra un sito che ospita un Osservatorio: in effetti, negli ultimi 50 anni è accaduto solo in due casi, nel 1961 all’Observatoire de Haute-Provence in Francia, e nel 1991 al Mauna Kea alle Hawaii.

Un bel regalo se si pensa che quest’anno La Silla festeggia anche il suo 50esimo anniversario, essendo stata inaugurata nel marzo del 1969. E proprio per celebrare l’evento, l’Osservatorio Europeo ha aperto le porte al pubblico, migliaia di visitatori, tra genete comune, studenti, autorità e ricercatori. Essendo poi l’altipiano del Cile uno dei posti migliori sulla Terra per ospitare un Osservatorio astronomico, altri istituti saranno coinvolti, sarà visibile anche da Cerro Tololo Inter-American Observatory e dal Cerro Pachón Observatory. Gli Osservatori di Las Campanas potranno invece godere solo della fase parziale.

Accederanno ai telescopi dell’ESO anche pochi selezionati gruppi di ricerca, per portare avanti una serie di esperimenti, che riguarderanno la corona solare, ma anche lo studio della ionosfera terrestre, tra cui una replica del celebre esperimento del 1919 di Eddington per verificare la Relatività di Einstein.

Per maggiori informazioni sulle Eclissi di Sole, nella storia e il loro significato per la scienza, ricordiamo il numero speciale pubblicato in occasione dell’Eclissi Totale di Sole del 21 agosto 2017, che ha attraversato il territorio degli Stati Uniti per l’intera larghezza diventando l’Eclissi più osservata, in diretta e in streaming, di tutti i tempi. Per leggere il numero. in formato digitale e gratuito, clicca direttamente sulla copertina! >>>

La trasmissione ESO sarà disponibile in HD sul sito e sul canale Youtube dell’ESO, e la troverete anche nella home del nostro sito, qui su coelum.com, per tutta la durata dell’eclissi fino attorno alla mezzanotte (sempre ora italiana o CEST). L’eclisse sarà mostrata così come viene vista dai telescopi, in formato grezzo e senza commenti, ma saranno alternate le fonti di osservazione. Qui sotto tutti gli orari.

02.07.2019 Tempo locale in Cile

CLT TU CEST Inizio delle trasmissioni 15:15:00 19:15:00 21:15:00 Primo contatto, inizio dell’eclissi parziale (C1) 15:23:51 19:23:51 21:23:51 Inizio dell’eclissi totale (C2) 16:39:24 20:39:24 22:39:24 Massimo dell’eclissi 16:40:20 20:40:20 22:40:20 Fine dell’eclissi totale (C3) 16:41:15 20:41:15 22:41:15 Fine della fase parziale (C4) 17:47:16 21:47:16 23:47:16 Tramonto 17:54:00 21:54:00 23:54:00 Fine della trasmissione 18:00:00 22:00:00 24:00:00 Durata della Totalità 00:01:52

