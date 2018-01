11 febbraio, International Day of Women and Girls in ScienceScienza e parità di genere sono di vitale importanza per il raggiungimento di obiettivi di elevato sviluppo culturale e sociale in un mondo globale, libero e democratico. È con questo spirito che l’ONU promuove azioni che accrescono il coinvolgimento delle donne e delle ragazze nella scienza, per rendere effettivo il loro inserimento, pieno e paritario, nelle attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Anche se non si può assolutamente concepire l’astronomia moderna senza riconoscere lo straordinario lavoro fatto da tutte quelle donne che, grazie alla loro dedizione e al loro amore per la scienza hanno spesso fornito dei contributi fondamentali, è noto purtroppo che la documentazione scritta sul loro lavoro, nel campo della storia dell’astronomia, spesso scarseggia.

Le astronome delle quali parliamo in questo articolo sono vissute in un arco di tempo che copre gli ultimi due millenni (fermandoci però agli inizi dello scorso secolo); ognuna di esse ha grandissimi meriti culturali, scientifici e umani. Ovviamente, sono altrettanto meritevoli di attenzione le numerose altre figure di astronome che non sono state citate in questo articolo.

