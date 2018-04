La misurazione della forza dei campi magnetici umbrali delle macchie solari con la spettroscopia e l’effetto Zeeman: storia di un lavoro da professionista per un astronomo dilettante.

Il primo commento di un amico astrofilo all’atto della presentazione del mio lavoro sui campi magnetici solari fu: «ma come fai ad avere tutta questa pazienza?». Può sembrare un commento banale, ma in realtà aveva colto nel segno ed era andato oltre le apparenze, entrando in un mondo fatto di notevoli sacrifici, di impegno fisico e mentale, in una sfida da missione impossibile: avvicinarsi ai risultati di enormi e costosissime strumentazioni professionali lavorando da casa propria, con uno strumento progettato in proprio e realizzato meccanicamente ed elettronicamente da una nota ditta di strumentazione astronomica, il cui proprietario aveva la forza di credere in progetti lungimiranti e al di fuori del comune.

L'articolo completo è pubblicato su Coelum n.222 - 2018 alla pagina 86: Leggilo Online!